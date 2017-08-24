На Львівщині відбулась 12-та Літня школа жінок-волонтерів

У липні на базі Західного реабілітаційно-спортивного центру НКСІУ (с. Яворів Львівська обл., Турківський район) відбувся Всеукраїнський семінар «Літня школа жінок-волонтерів: допомога – допомагаючим, самозбереження – основа професіоналізму». Організаторами заходу виступали Національна Асамблея людей з інвалідністю України спільно Всеукраїнською громадською організацією онкоосіб з інвалідністю «Разом проти раку».

Цього року в Літній школі взяли участь 67 волонтерів з різних регіонів України. Крім інформаційної частини та тренінгів, жінки-волонтери могли зайнятися відновленням здоров’я. У реабілітаційну програму були включені скандинавська ходьба, тайський масаж, м’язово-суглобне тренування по системі «Ред корд», танці народів світу.

Ми дуже вдячні тренерам-психологам, які працювали з учасниками і завдяки яким вони отримали заряд позитиву, енергії та віри в завтра. По закінченню учасники підвели підсумки минулої роботи і поділилися планами і перспективами на майбутнє, а також всі жінки отримали Сертифікат учасника 12-ої Літньої школи волонтерів.

Захід пройшов у рамках Всеукраїнської програми НАІУ «Сприяння розвитку руху жінок з інвалідністю та батьків, які виховують дітей з інвалідністю».

Дякуємо керівництву та колективу Західного реабілітаційно-спортивного центру НКСІУ за створення належних умов для проведення заходу за участю людей з інвалідністю.

Відгуки учасників:

Лариса Лопата: «Летняя школа стала для всех нас неотъемлемой частью нашей жизни. Мы с нетерпением ждем каждую встречу, так как это возможность не только получить новые знания, но и насладиться общением друг с другом. Впечатления – супер!!! Это была неделя незабываемых эмоций. Очень много полезной информации, необычных упражнений в сочетании с интересными играми, чистый воздух, наполненный запахом горных трав. Было много движения, новые ощущения и хорошая музыка. Уже стало доброй традицией каждый год в рамках Летней школы проводить капустники, где женщины готовят номера и выступления. И этот год не был исключением. Капустник получился ярким, веселым, прикольным. Выступления были просто профессиональными и хочется сказать нашим женщинам – Браво!!!

В дальнейшем все это станет для них источником вдохновения, радости и здоровья. Мы очень благодарны тренерам-психологам, которые проводили Летнюю школу волонтеров, так как, во многом благодаря их знаниям, их мастерству, их жизнелюбию школа прошла на позитиве.

Благодарим НАИУ за долгосрочное сотрудничество и за возможность провести Летнюю школу волонтеров . Благодарю всех участников за ценный опыт, которым вы так щедро делились. За вашу открытость и естественность. Конечно, очень жаль, что мы в проблеме, но пусть наградой для нас будет то, что мы продолжаем жить активной жизнью и можем сказать другим: «Мы смогли, мы вместе, а значит и у вас всё получится, и у вас есть шанс, как-то не время нам сейчас умирать. Любите, верьте, продолжайте жить!»

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Марина Орап, психолог: «Літня школа волонтерів завершена!!! У-ф-ф… Тиждень щоденних п’ятигодинних тренінгів та майстер-класів для жінок, котрі пережили рак молочної залози і тепер очолюють громадські організації у своїх областях і районах… допомагають іншим жінкам знайти свій шлях до здорового життя. Більше 60 жінок з усіх куточків України. Благодатні, життєлюбні та життєдайні жінки, спілкування з якими переконує у тому, що ми стаємо багатшими, віддаючи… Щиро сподіваюсь, що мої знання і позитивна психотерапія дозволить їм жити ще краще і допомагати іншим ще з більшим задоволенням!!! І водночас, мій ресурс поповнено смаком життя, невиправним оптимізмом та справжнім перебуванням «тут і тепер». Ну, і звісно, цілющим карпатським повітрям, запахом дикої м’яти і материнки, чистими сонячними світанками і дзюркотанням коників у лугових травах..

P.S. А ви думали, я в Карпатах тільки у походи ходжу? Ха-ха… справжній баланс у житті настає тоді, коли робота і відпочинок стають невіддільними одне від одного… Тоді і тіло, і діяльність, і контакти, і смисли зливаються в гармонійну цілісність (позитивна психотерапія рулить!!!)

Дякую всім, хто долучився до організації такого чудового заходу, який надихає жінок на життя, заохочує допомагати і підтримувати тих жінок, які знаходяться на лікуванні в онкологічних лікарнях і потребують допомоги і спілкування з «рівними-рівним».

Вл.кор.