На Львівщині триває табір активної реабілітації для бійців АТО

На базі Західного реабілітаційно-спортивного центру НКСІУ відбувся табір активної реабілітації в рамках Міжнародного проекту «Програма активної реабілітації «Повернення до життя» для травмованих діючих та звільнених військовослужбовців і персоналу сектора безпеки і оборони України, що реалізують Національна Асамблея осіб з інвалідністю України (НАІУ) та Національний комітет спорту осіб з інвалідністю України, за підтримки Трастового фонду НАТО з медичної реабілітації, Міністерства соціальної політики України та Міністерства молоді та спорту України.





Програма орієнтована на покращення психоемоційного стану цільової групи; формування психології оптимізму попри ураження та суттєве порушення здоров’я людини, її реальної готовності до інтеграції в «звичайне» оточення/життя; оволодіння навичками максимально самостійного життя, незважаючи на отримані травми та порушення, але враховуючи їх.

Реабілітаційний курс розрахований на 12 днів (два тижні) для кожної особи. Група складається з 10 бійців АТО.

Програма активної реабілітації передбачає: три щоденних тренування з різних дисциплін, включаючи спортивні дисципліни, заняття з ЛФК ЗФП та ерготерапії; заняття з психологом; бесіди із соціальних та юридичних питань; дні активного відпочинку; майстер-класи з арттерапевтами.

Учасники можуть випробувати себе у різних спортивних дисциплінах – літніх та зимових (залежно від пори року проведення конкретного табору). А саме: настільний теніс, стрільба з луку, боча, спортивний більярд, крокет, дартс, аеробіка, лижі – незалежно від ступеню та форми функціональних порушень.

Дати проведення наступних таборів:

18-29 вересня 2017 року

02-13 грудня 2017 року.

Якщо Ви маєте бажання взяти участь у програмі – заповніть анкету-заявку учасника табору.

Для більш детальної інформації Ви можете безпосередньо звернутися до координаторів програми за телефонами:

+38 (050) 490-10-94; +38 (050) 409-41-14

або до офісу Національної Асамблеї осіб з інвалідністю України за телефоном:

+38 (044) 279-61-82

Участь у програмі безкоштовна.

На фото. Учасники табору під час тренування «Скандинавська ходьба».

Прес-служба НАІУ