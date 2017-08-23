На Львівщині триває табір активної реабілітації для бійців АТО

На базі Західного реабілітаційно-спортивного центру НКСІУ відбувся табір активної реабілітації в рамках Міжнародного проекту «Програма активної реабілітації «Повернення до життя» для травмованих діючих та звільнених військовослужбовців і персоналу сектора безпеки і оборони України, що реалізують Національна Асамблея осіб з інвалідністю України (НАІУ) та Національний комітет спорту осіб з інвалідністю України, за підтримки Трастового фонду НАТО з медичної реабілітації, Міністерства соціальної політики України та Міністерства молоді та спорту України.
Програма орієнтована на покращення психоемоційного стану цільової групи; формування психології оптимізму попри ураження та суттєве порушення здоров’я людини, її реальної готовності до інтеграції в «звичайне» оточення/життя; оволодіння навичками максимально самостійного життя, незважаючи на отримані травми та порушення, але враховуючи їх.
Реабілітаційний курс розрахований на 12 днів (два тижні) для кожної особи. Група складається з 10 бійців АТО.
Програма активної реабілітації передбачає: три щоденних тренування з різних дисциплін, включаючи спортивні дисципліни, заняття з ЛФК ЗФП та ерготерапії; заняття з психологом; бесіди із соціальних та юридичних питань; дні активного відпочинку; майстер-класи з арттерапевтами.
Учасники можуть випробувати себе у різних спортивних дисциплінах – літніх та зимових (залежно від пори року проведення конкретного табору). А саме: настільний теніс, стрільба з луку, боча, спортивний більярд, крокет, дартс, аеробіка, лижі – незалежно від ступеню та форми функціональних порушень.
Дати проведення наступних таборів:
- 18-29 вересня 2017 року
- 02-13 грудня 2017 року.
Якщо Ви маєте бажання взяти участь у програмі – заповніть анкету-заявку учасника табору.
Для більш детальної інформації Ви можете безпосередньо звернутися до координаторів програми за телефонами:
+38 (050) 490-10-94; +38 (050) 409-41-14
або до офісу Національної Асамблеї осіб з інвалідністю України за телефоном:
+38 (044) 279-61-82
Участь у програмі безкоштовна.
На фото. Учасники табору під час тренування «Скандинавська ходьба».
Прес-служба НАІУ