Національна дефлімпійська збірна повернулася до України з рекордною кількістю нагород

У ніч з 31 липня на 1 серпня Національна дефлімпійська збірна команда України повернулася з турецького міста Самсун після завершення ХХІІІ літніх Дефлімпійських ігор.

Українська команда у складі 217 спортсменів, фінішувала на Іграх в Туреччині з сенсаційно високим результатом 99 медалей – 21 золота, 42 срібних та 36 бронзових. Такий здобуток дав змогу посісти другу сходинку у загальнокомандному заліку.

В аеропорту «Бориспіль» героїв-дефлімпійців зустрічав Міністр молоді та спорту України Ігор Жданов. Він привітав збірну з тріумфом та передав найкращі побажання від всієї спортивної громадськості країни.

«Надзвичайно гордий вітати вас на рідній землі. Ваші здобутки, змагальний дух, що живе у вас та жага до життянадихає прихильників спорту на нові звершення, а українців на нові перемоги», – наголосив Ігор Жданов

Міністр зауважив, що всі грошові винагороди будуть виплачені спортсменам та їх тренерам у встановлені терміни.

Нагадаємо, минулого року за ініціативи Мінмолодьспорту Уряд підвищив розміри винагород спортсменам з інвалідністю України – чемпіонам, призерам Паралімпійських і Дефлімпійсьих ігор та їх тренерам у 2017 році. Тож за І місце передбачено – до 48 тис. доларів США; ІІ місце – до 31 тис. доларів США та ІІІ – до 22 тис. доларів США.

ХХІІІ літні Дефлімпійські ігри у м. Самсун були найуспішнішими за всю історію участі українських спортсменів. Наші співвітчизники взяли участь у 16 видах спорту із 21 видів спорту, представлених на Іграх.

Водночас, у восьми видах спорту спортсмени «синьо-жовтої» збірної продемонстрували найкращі спортивні результати, виборовши 21 золоту нагороду, а саме: карате, дзюдо, спортивне орієнтування, стрільба кульова, пляжний волейбол, легка атлетика, боротьба вільна та боулінг.

Найяскравішим виступом можна вважати результати збірної команди з карате, оскільки кожен з українських дефлімпійців, які взяли участь у цих змаганнях, виборов нагороду. Вони завоювали шість золотих, п’ять срібних та чотири бронзові медалі.

Окремої уваги заслуговують досягнення українців у ігрових видах спорту. У доробку національної дефлімпійської збірної команди України дві золоті, одна срібна та бронзова нагороди з пляжного волейболу; «срібло» має чоловіча команда волейболістів та команда футболістів, збірна команда з баскетболу здобула бронзу.

Тож, чемпіонами Дефлімпіади-2017 стали:

Дмитро Вишинський – легка атлетика, 100 метрів;

Анна Затилкіна, Раїса Рилова – пляжний волейбол;

Микола Цапкаленко, Антон Кошкаров – пляжний волейбол;

Алла Дяченко, Катерина Ковальчук, Дарина Величко – боулінг, тріо;

Анна Шостак – дзюдо, 52 кг

Катерина Авдєєва – дзюдо, 57 кг,

Катерина Шепелюк – дзюдо, 63 кг

Дмитро Шеретов – дзюдо, 73 кг

Катерина Авдєєва, Ксенія Довбищук, Марія Корнійчук, Оксана Кравченко, Марина Погорєлова, Катерина Шепелюк, Анна Шостак – дзюдо, командні змагання;

Віта Гаврилова – карате, Kumite, 55 кг

Карина Янчук – карате, Kumite, 61 кг

Інна Мажара – карате, Kumite, 68 кг

Карина Янчук – карате, Kumite Open;

Віта Гаврилова, Марина Губанова, Карина Янчук, Інна Мажара – карате, Kumite, командні змагання;

Максим Беленок, Александа Махно, Володимир Махно, В’ячеслав Новіков, Олександр Третяк – карате, Kumite, командні змагання;

Яна Мельник – спортивне орієнтування, довга дистанція;

Анна Федосєєва – спортивне орієнтування, середня дистанція;

Яна Мельник, Олександр Санькин, Дмитро Плахотник, Анна Федосєєва – спортивне орієнтування, мікст, спринт, естафета;

Олександр Костюк – кульова стрільба, стрільба з пневматичної гвинтівки з 10 метрів;

Олександр Колодій – кульова стрільба, швидкісна стрільба з малокаліберного пістолета з 25 метрів;

Сергій Мінченко – вільна боротьба, 125 кг.