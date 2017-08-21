Національна дефлімпійська збірна повернулася до України з рекордною кількістю нагород

У ніч з 31 липня на 1 серпня Національна дефлімпійська збірна команда України повернулася з турецького міста Самсун після завершення ХХІІІ літніх Дефлімпійських ігор.
Українська команда у складі 217 спортсменів, фінішувала на Іграх в Туреччині з сенсаційно високим результатом 99 медалей – 21 золота, 42 срібних та 36 бронзових. Такий здобуток дав змогу посісти другу сходинку у загальнокомандному заліку.
В аеропорту «Бориспіль» героїв-дефлімпійців зустрічав Міністр молоді та спорту України Ігор Жданов. Він привітав збірну з тріумфом та передав найкращі побажання від всієї спортивної громадськості країни.
«Надзвичайно гордий вітати вас на рідній землі. Ваші здобутки, змагальний дух, що живе у вас та жага до життянадихає прихильників спорту на нові звершення, а українців на нові перемоги», – наголосив Ігор Жданов
Міністр зауважив, що всі грошові винагороди будуть виплачені спортсменам та їх тренерам у встановлені терміни.
Нагадаємо, минулого року за ініціативи Мінмолодьспорту Уряд підвищив розміри винагород спортсменам з інвалідністю України – чемпіонам, призерам Паралімпійських і Дефлімпійсьих ігор та їх тренерам у 2017 році. Тож за І місце передбачено – до 48 тис. доларів США; ІІ місце – до 31 тис. доларів США та ІІІ – до 22 тис. доларів США.
ХХІІІ літні Дефлімпійські ігри у м. Самсун були найуспішнішими за всю історію участі українських спортсменів. Наші співвітчизники взяли участь у 16 видах спорту із 21 видів спорту, представлених на Іграх.
Водночас, у восьми видах спорту спортсмени «синьо-жовтої» збірної продемонстрували найкращі спортивні результати, виборовши 21 золоту нагороду, а саме: карате, дзюдо, спортивне орієнтування, стрільба кульова, пляжний волейбол, легка атлетика, боротьба вільна та боулінг.
Найяскравішим виступом можна вважати результати збірної команди з карате, оскільки кожен з українських дефлімпійців, які взяли участь у цих змаганнях, виборов нагороду. Вони завоювали шість золотих, п’ять срібних та чотири бронзові медалі.
Окремої уваги заслуговують досягнення українців у ігрових видах спорту. У доробку національної дефлімпійської збірної команди України дві золоті, одна срібна та бронзова нагороди з пляжного волейболу; «срібло» має чоловіча команда волейболістів та команда футболістів, збірна команда з баскетболу здобула бронзу.
Тож, чемпіонами Дефлімпіади-2017 стали:
Дмитро Вишинський – легка атлетика, 100 метрів;
Анна Затилкіна, Раїса Рилова – пляжний волейбол;
Микола Цапкаленко, Антон Кошкаров – пляжний волейбол;
Алла Дяченко, Катерина Ковальчук, Дарина Величко – боулінг, тріо;
Анна Шостак – дзюдо, 52 кг
Катерина Авдєєва – дзюдо, 57 кг,
Катерина Шепелюк – дзюдо, 63 кг
Дмитро Шеретов – дзюдо, 73 кг
Катерина Авдєєва, Ксенія Довбищук, Марія Корнійчук, Оксана Кравченко, Марина Погорєлова, Катерина Шепелюк, Анна Шостак – дзюдо, командні змагання;
Віта Гаврилова – карате, Kumite, 55 кг
Карина Янчук – карате, Kumite, 61 кг
Інна Мажара – карате, Kumite, 68 кг
Карина Янчук – карате, Kumite Open;
Віта Гаврилова, Марина Губанова, Карина Янчук, Інна Мажара – карате, Kumite, командні змагання;
Максим Беленок, Александа Махно, Володимир Махно, В’ячеслав Новіков, Олександр Третяк – карате, Kumite, командні змагання;
Яна Мельник – спортивне орієнтування, довга дистанція;
Анна Федосєєва – спортивне орієнтування, середня дистанція;
Яна Мельник, Олександр Санькин, Дмитро Плахотник, Анна Федосєєва – спортивне орієнтування, мікст, спринт, естафета;
Олександр Костюк – кульова стрільба, стрільба з пневматичної гвинтівки з 10 метрів;
Олександр Колодій – кульова стрільба, швидкісна стрільба з малокаліберного пістолета з 25 метрів;
Сергій Мінченко – вільна боротьба, 125 кг.