Президент України Петро Порошенко привітав спортсменів збірної України з вдалим виступом на XXIII літніх Дефлімпійських іграх в турецькому Самсуні, де українці посіли друге загальнокомандне місце

Поздоровлення Глава держави опублікував на своїй сторінці в Facebook.

«Надзвичайний виступ наших спортсменів на Дефлімпійських іграх в Туреччині! Українці завоювали 99 медалей і посіли друге командне місце. Щиро вітаю з цими фантастичними результатами. Спасибі нашим дефлімпійцям за приклад міцності духу і волі до перемоги!», – йдеться в повідомленні.

У турецькому місті Самсун 30 липня, завершилися XXIII літні Дефлімпійські ігри (для спортсменів з порушеннями слуху). Протягом 13 днів спортсмени збірної України завоювали 99 нагород: 21 золота, 42 срібних та 36 бронзових медалей, посівши друге загальнокомандне місце серед 90 країн-учасниць.

«Синьо-жовтим» вдалося перевершити свій результат чотирирічної давності. На попередній Дефлімпіаді-2013 Софії (Болгарія) збірна України завоювала 88 нагород – 21 золота, 30 срібних і 37 бронзових.