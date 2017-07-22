Раїса Панасюк: Доступність – значима та необхідна частина всіх успішних реформ

На засіданні Кабінету Міністрів України Урядовою уповноваженою з прав осіб з інвалідністю Раїсою Панасюк були підняті питання інформаційної доступності для осіб з інвалідністю, що гарантована статтею 9 Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю.

Урядовою уповноваженою з прав осіб з інвалідністю було запропоновано доручити державній установі «Урядовий контактний центр забезпечити створення підрозділу web-комунікації для громадян з порушенням слуху, які користуються жестовою мовою – «Web-перекладач жестовою мовою», з метою надання можливості таким людям реалізувати своє право в екстрених ситуаціях викликати швидку допомогу, поліцію, служби надзвичайних ситуацій, надання первинної невідкладної медичної та правової допомоги, у разі порушення їх громадських прав і свобод.

У даному підрозділі мають цілодобово сім днів на тиждень працювати чергові професійні перекладачі жестової мови глухих технічно забезпечені засобами відео комунікації для спілкування з користувачем – особою з порушенням слуху, яка спілкується жестовою мовою, для надання дистанційної невідкладної допомоги з інформаційної доступності.

Також, запропоновано доручити Міністерству освіти та науки, Міністерству соціальної політики, Міністерству фінансів, Міністерству соціального розвитку та торгівлі опрацювати питання щодо створення програми «Синтезатор читання текстових документів для людей з порушенням зору та незрячих» з метою надання права на вільний доступ до інформації для людей з порушенням зору та незрячих, а також щодо створення програми «PECS – спілкування картинками для людей порушенням функції мовлення та не здатними використовувати жестову мову» для забезпечення права на спілкування людям, які мають порушення мовлення, та внести на розгляд Кабінету Міністрів узгоджені пропозиції.

Дані пропозиції були підтримані Кабінетом Міністрів України.

КМУ України