Президент підписав зміни до чорнобильського закону

З метою поновлення права щодо отримання дітьми щорічної допомоги на оздоровлення, які втратили внаслідок Чорнобильської катастрофи одного з батьків та були евакуйованими із зони відчуження у 1986 році, внесено зміни до статті 48 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

Верховною Радою України прийнято відповідний Закон України «Про внесення зміни до статті 48 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», який 26.06.2017 підписано Президентом України.

Водночас, частиною першою статті 48 Закону регулюються питання здійснення компенсаційних виплат за шкоду, заподіяну здоров’ю, втрату годувальника та здійснення щорічної допомоги на оздоровлення деяким категоріям громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, або брали участь у ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та проведенні на них регламентних робіт.

Вл.кор.