Команда BRAILLE STUDIO здійснила довгоочікувану подорож до Польщі

Нагадаємо, Braille Studio – студія друку шрифтом Брайля для забезпечення людей з порушеннями зору інформацією в доступному для них форматі – рельєфно-крапковим шрифтом Брайля – нещодавно відсвяткувала свій перший день народження.

До Польщі вирушили фахівці з різних міст України (Києва та Луцька), представники різних організацій і структур, які опікуються навчанням, вихованням, реабілітацією і захистом прав осіб з порушеннями зору: Віталій Ткачук, координатор і натхненник проекту Braille Studio, голова Волинського осередку ВГО «Генерація успішної дії», вчитель історії у Крупівському НРЦ для дітей з порушеннями зору; Юлія Сачук, координатор проекту Braille Studio, захисниця прав осіб з інвалідністю, координатор ініціативи «Боротьба за права» в Україні; Ганна Серпутько, редактор Braille Studio, викладач кафедри тифлопедагогіки ФКПП НПУ імені М. П. Драгоманова. Вони вже мали унікальний досвід співпраці з польськими колегами у виготовленні адміністративної рельєфно-графічної карти України.

Продовження статті читайте у № 9-10 (207-208) Газети «Без Бар’єрів» за травень 2017