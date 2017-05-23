В МОЗі відбулось перше засідання національної платформи раннього втручання

Відбулось перше засідання Платформи політичного діалогу щодо створення в Україні системи послуг раннього втручання-підписантів Меморандуму.

Нагадаємо, що 13 квітня Уряд України підтримав ініціативу Дитячого фонду Організації Об’єднаних Націй (ЮНІСЕФ) та Всеукраїнського громадського об’єднання «Національна Асамблея людей з інвалідністю України» щодо запровадження національної платформи раннього втручання. Ця платформа будуватиме діалог між громадянським суспільством і урядом щодо системного підходу до послуг раннього втручання в Україні, що допомагатиме маленьким дітям з інвалідністю, порушеннями розвитку та ризиком їх виникнення і їхнім батьками.

Меморандум підписали Міністерство охорони здоров’я, Міністерство освіти, Міністерство соціальної політики, Національна Асамблея людей з інвалідністю України, Благодійний фонд «Інститут раннього втручання», Всеукраїнська Фундація «Захист прав дітей», Фундація «Soft Tulip» (Нідерланди), Європейська асоціація раннього втручання «EURLYAID», Дитячий Фонд ООН (ЮНІСЕФ).

Продовження статті читайте у № 9-10 (207-208) Газети «Без Бар’єрів» за травень 2017