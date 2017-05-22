Коли чотирилапий друг стане другом для українських незрячих?

Міжнародний день собак-поводирів відзначається в останню середу квітня більше ніж в 60-ти країнах світу. На жаль, в Україні приводів для святкування не має. І не тому, що українським незрячим не потрібні собаки-поводирі, а тому що таких собак у нашій державі просто не існує. Щоправда, нещодавно великої популярності на центральних телеканалах та в Інтернеті отримала новина про те, як у Києві незрячого не пустили в метро з собакою-поводирем…

Емоційні відеоролики викликали у глядачів співчуття і жалість до незрячого та обурення діями персоналу метрополітену. Одразу з’явилось багато так званих експертів з питань реабілітації людей з порушеннями зору, в цілому та щодо собак-поводирів, зокрема. Як виявилося згодом, собака-поводир героя відео-сюжету, насправді, не була собакою-поводирем, оскільки не має сертифікату. У зв’язку з цією ситуацією, виникли знову питання, чи потрібні взагалі собаки-поводирі в Україні, а якщо потрібні – де їх взяти?

Звернемось до фактів: першим фактом є те, що після розвалу Радянського Союзу, Україна залишилась без спеціалізованих шкіл з підготовки собак-поводирів, а українські громадяни з порушеннями зору – без цих помічників. Факт другий: тему собак-поводирів, як одну зі складових системи реабілітації людей з порушеннями зору, вже за часів незалежності вперше підняла Ужгородська міська громадська організація людей з порушеннями зору «Дивосвіт».

З квітня 2012 року по березень 2014 року організація була партнером у реалізації міжнародного проекту «Передача методів реабілітації інвалідів по зору, які використовуються в Північній Угорщині, іноземним партнерам» у рамках Програми транскордонного співробітництва Угорщини, Румунії, Словаччини та України. Крім методів реабілітації, які застосовуються на території Угорщини, активно вивчався такий напрям, як використання собак-поводирів.

За час проекту було підготовлено 6 собак, 3 з них залишилися в Угорщині, 2 було передано в Румунію, а один, у березні 2014 року, прибув в Україну. Організація «Дивосвіт» у свою чергу передала собаку українській незрячій з Мукачева. Проте на цьому діяльність громадської організації «Дивосвіт» в напрямі популяризації і впровадження собак-поводирів в Україні не припинилась. У активістів ГО «Дивосвіт» виникло величезне бажання зрушити з мертвої точки вирішення даного питання в Україні. Першим таким рішучим кроком стало проведення в м. Ужгороді, в жовтні 2013 року, Національною Асамблеєю людей з інвалідністю України (НАІУ) та Ужгородською міською громадською організацією «Дивосвіт» міжнародного інформаційного семінару «Перспективи впровадження в Україні міжнародного досвіду використання собак-поводирів, як активних помічників осіб з порушеннями зору», в якому взяли участь кінологи-ентузіасти з більшості регіонів України, а також громадські лідери, для яких ця тема актуальна і цікава. На семінар були запрошені наші партнери з Угорщини та Румунії, щоб поділитися своїм досвідом.

Тема виявилась настільки актуальною, що через рік, у жовтні 2014 року, вже був проведений всеукраїнський форум «Теоретичні та практичні аспекти застосування собак-поводирів в Україні», на який зібралися усі зацікавлені в даній проблематиці сторони: активісти з порушеннями зору, кінологи, юристи, керівники громадських організацій людей з порушеннями зору, представники влади тощо.

Слід зазначити, що 13 грудня 2006 року Генеральна Асамблея Організації Об’єднаних Націй прийняла Конвенцію «Про права людей з інвалідністю» та факультативний протокол до Конвенції. Ці два надзвичайно важливих документи були ратифіковані Верховною Радою України 16 грудня 2009 року та набрали чинності для України 6 березня 2010 року.Відповідно до статті 9 Конвенції про права людей з інвалідністю, щоб надати людям з інвалідністю можливість вести незалежний спосіб життя й усебічно брати участь у всіх аспектах життя, держави-учасниці вживають належних заходів для забезпечення людям з інвалідністю доступу нарівні з іншими до фізичного оточення, транспорту, інформації та зв’язку. Держави-учасниці Конвенції про права людей з інвалідністю вживають належних заходів для того, щоб надавати різні види послуг помічників і посередників, зокрема провідників, читців і професійних сурдоперекладачів, для полегшення доступності будинків та інших об’єктів, відкритих для населення.Закордонний досвід свідчить, що надійними помічниками незрячих були і залишаються собаки-провідники, які супроводжують незрячих на навчання та роботу, до магазину та аптеки, а також за іншими необхідними маршрутами.

Отож, учасники форуму в Ужгороді за підсумками своєї діяльності прийняли резолюцію, в якій рекомендували Уряду створити робочу групу з представників громадських організацій, кінологів, реабілітологів, психологів, освітян, журналістів, юристів та держслужбовців для проведення подальшої діяльності з метою створення умов для підготовки в Україні собак-поводирів для осіб з порушеннями зору.

Були також надіслані листи звернення до Президента України та до Прем’єр-міністра України з конкретними пропозиціями, щодо впровадження інституту собак-поводирів в Україні.

На жаль, на всі звернення була отримана лише відписка з Департаменту соціального захисту людей з інвалідністю Міністерства соціальної політики України про те, що у держави відсутні кошти на фінансування даної сфери. У відповіді не містилось ні глибокого аналізу можливого впровадження системи підготовки та застосування собак-поводирів, ні навіть фінансового аспекту цієї проблеми. На даний час, жоден спеціаліст, не пояснив, яка ж буде ціна собаки-поводиря і на чому вона ґрунтується.

Так що, в підсумку – держава економить свої кошти, а українські люди з порушеннями зору сидять у чотирьох стінах!

Оксана БОГДАНЕЦЬ

Голова правління ГО «Дивосвіт»