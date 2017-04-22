Табір активної ребілітації в Західному реабілітаційно-спортивному центрі

Перший табір активної реабілітації в 2017 році пройшов на базі Західного реабілітаційно-спортивного центру НКСІУ, який розташований у мальовничому куточку нашої країни, Львівській області і вже за доброю традицією став основною базою для проведення подібних таборів.

Двадцять учасників з різних куточків країни протягом 12 днів навчалися новим навичкам та опановували спортивні дисципліни, що дозволить їм після повернення додому розпочати більш активне, насичене та максимально незалежне від сторонньої допомоги життя.

Серед учасників табору АР окрім пересічних людей з травмами хребта також беруть участь внутрішньо переміщені особи з наслідками ушкодження спинного мозку, а також учасники та цивільні постраждалі в зоні проведення АТО.

Національна Асамблея людей з інвалідністю України спільно з UCP Колеса для людства (США) та Українською асоціацією фізичних терапевтів за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) реалізує в Україні Міжнародний проект «Тренінги, розширення економічних можливостей, допоміжні технології та послуги медичної/фізичної реабілітації». У рамках проекту заплановано проведення 6 таборів активної реабілітації, як одного з методів відновлення фізичного та соціального стану людини після ускладненої травми хребта з ураженням спинного мозку (REKRYTERINGSGRUPPEN).

Партнером в організації таборів є Всеукраїнське об’єднання осіб з інвалідністю «Група активної реабілітації».

Вл.кор.