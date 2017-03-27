На Вінниччині буде реалізовано ініціативу «Батьки за раннє втручання в Україні»

Одним з учасників ініціативи та регіональним партнером регіональної платформи Всеукраїнського форуму «Батьки за раннє втручання в Україні» виступила Вінницька обласна громадська організація «Асоціація захисту та допомоги людини з інвалідністю «Відкриті серця».

«Дуже приємно, що саме Вінницьку область визначено пілотною у рамках реалізації даного проекту в нашій державі, – зазначила голова ради «Асоціації захисту та допомоги людини з інвалідністю «Відкриті серця» Світлана Демко. – Можна говорити про те, що Вінниччина знаходиться в авангарді регіонів України щодо якості надання соціальних послуг особам з інвалідністю», – додала вона.

Нагадаємо, що раннє втручання – це комплекс різноманітних медичних, психологічних, навчально-виховних та інших заходів для дітей від народження до 4 років з метою виявлення порушень здоров’я та розвитку.

«Без сумніву, що раннє втручання дозволить зменшити явище утримання та стаціонарного догляду за особами, які мають фізичні чи психологічні відхилення у своєму розвитку. Про це свідчить досвід передових країн світу у сфері надання соціальних послуг», – відзначив начальник управління правового забезпечення та соціального обслуговування Департаменту соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації Сергій Шмігленко.

Так, раннє втручання дозволяє завчасно виявити проблему та попередити її наслідки, підвищити компетентність батьків, забезпечити потрібний рівень розвитку відповідно до віку, реабілітацію та соціалізацію, покращити розумові, вербальні та комунікативні якості.

«Головна мета раннього втручання полягає у тому, щоб створити всі належні умови для родини, у якій проживає особа з інвалідністю, аби такі сім’ї не залишились відокремленими від суспільства. Без перебільшень можна говорити про те, що саме з раннього втручання починається майбутнє дитини», – зазначила координатор проекту «Батьки за раннє втручання в Україні» Олена Скрипко.

Реалізація ініціативи Вінницької регіональної платформи Всеукраїнського форуму «Батьки за раннє втручання в Україні» на Вінниччині дозволить досягти більш якісного надання соціальних послуг дітям раннього віку та членам їх родин.

Захід організовано в рамках проекту ЄС «Збільшення здібностей громадських організацій, керованих батьками, підтримувати забезпечення реформ, спрямованих на права і потреби дітей з інвалідністю раннього віку в Україні». Проект запроваджують Міжнародна громадська організація HealthProm (Лондон), Національна Асамблея людей з інвалідністю України (НАІУ) та Благодійний фонд «Інститут раннього втручання» (Харків) як частину програми «Батьки за раннє втручання в Україні».

Вл.кор.