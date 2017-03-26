7 историй о том, как люди с синдромом Дауна добились успеха

Политики, рестораторы, актеры, модели, художники – люди с синдромом Дауна могут сделать, что угодно. Поверьте в их силы.

47 хромосом вместо 46 не ограниченные, а дополнительные возможности. Люди с синдромом Дауна могут покорять политический Олимп и мировые подиумы, если они окружены любовью и заботой.

Приблизительно один ребенок из 700 имеет трисомию 21 хромосомы, что является причиной синдрома Дауна, согласно Центрам США по контролю и профилактике заболеваний.

Но ограничения создает, прежде всего, не природа, а общество с его стереотипами и барьерами.

В день человека с синдромом Дауна узнайте истории, которые доказывают: победить предрассудки можно и нужно.

Анжела Бачиллер: пример силы и женщины в политике

Дружелюбная, позитивная, упорная и упрямая. Так себя описывает 34-летняя Анжела Бачиллер – членкиня городского совета в испанском городе Вальядолид. В 2013 году Бачиллер стала первой в Испании женщиной с синдромом Дауна, избранной в городской совет.

Наиболее важным этапом в своей жизни Анжела называет работу. Чтобы получить это кресло, Анжела много работала и училась.

Бачиллер три года работала в сфере социального обеспечения и семьи в качестве помощника по административным вопросам.

Мэр Вальядолид Франсиско Хавьер Леон де ла Рива назвал Бачиллер «примером силы, преодолевающим препятствия».

Анжела в свободное время занимается латинскими танцами, английским, теорией музыки, играет на пианино, катается на лыжах. Ее лучший друг – книга. «Дон Кихота» Анжела прочла трижды.

Женщина надеется изменить жизнь людей с инвалидностью. «Если есть люди, которые нуждаются в ресурсах, мы должны дать им», – убеждена Бачиллер.

Не смотря на то, что Анжела работает в городском совете, многие испанцы с синдром Дауна не могут голосовать из-за юридической лазейки.

«Мы (солнечные люди, – ред.) хотим, чтобы законы, касающиеся права голоса, были изменены», – говорит Бачиллер.

Анжела надеется, что не станет единственным политиком с синдромом Дауна в Испании, хотя и понимает, что путь впереди будет нелегким.

Тим Харрис: ресторатор и король вечеринок

«Если вы можете мечтать об этом, вы можете это сделать». Эта цитата стала мотто 30-летнего Тима Харриса – владельца ресторана в американском штате Нью-Мексико.

Харрис с 13 лет занимался спортом – баскетболом, поли-хоккеем, волейболом, гольфом и легкой атлетикой. Он считает, что спорт сделал его популярным в школе.

Тим в 2004 году окончил школу Эльдорадо в родном штате. Его избрали королем бала выпускников с наивысшим рейтингом в школьной истории. Тим был также признан студентом года, по мнению преподавателей.

Мечтать о собственном ресторане Тим начал в подростковом возрасте, когда и попробовал работать в местных кафе.

Чтобы приблизиться к мечте, Харрис поступил в Восточный университет Нью-Мексико, где изучал ресторанное дело.

Воплотить подростковую мечту Тиму помогла его семья. В 2010 году ресторан Тима открыл двери для первых гостей. Tim’s Place стал первым американским рестораном, принадлежащим человеку с синдромом Дауна.

«Tim’s Place открыт ежедневно, здесь подают завтрак, обед и объятия», – говорится на сайте ресторана. Фирменные объятие Тима «заказывал» и Барак Обама.

Маделин Стюарт: модель и дизайнер

Когда Маделин Стюарт благодаря занятиям танцами и плаванию сбросила 20 кг, она поставила себе другую цель – стать моделью. Ну и что в мире до сих пор не было профессиональных моделей с синдромом Дауна. Стюарт решила, что может стать первой.

«Люди с синдромом Дауна могут сделать что угодно, они просто делают это в своем собственном темпе. Дайте им шанс, и ваши самые большие ожидания будут вознаграждены», – говорит Маделин.

Врачи убеждали маму Маделин Розанн, что ее дочь ничего не достигнет в жизни, а интеллектуальный уровень будет оставаться на уровне 9-10-летнего ребенка. Розанн приходилось менять педиатров, чтобы найти, наконец, того, который разделял бы ее оптимизм.

«Все было совсем иначе 18 лет назад. Я помню, когда она маленькой, а малодушные люди говорили, что ее не следует показывать на публике», – Розанн и Маделин неоднократно сталкивались с дискриминацией.

Во время прогулок в парке родители уводили своих детей от девочки. Маделин спрашивала, куда они уходили, мама отвечала: «Обедать».

Пытаясь сделать жизнь дочери насыщенной, она организовала фотосессию для нее и разместила фото в Facebook. Фотографии стали очень популярными, и Маделин получила приглашение на Нью-Йоркскую неделю моды.

20-летняя модель уже трижды покоряла подиум Нью-Йорка, снялась для нескольких рекламных кампаний. В одной из последних фотосессий Стюарт позировала для свадебного журнала, а также для Vogue.

В феврале Маделин стала еще и дизайнером, презентовав собственную коллекцию «21 причин почему» на Неделе моды в Нью-Йорке.

Майкл Джонсон: художник

Майкл Джонсон – художник-самоучка, рисующий в стиле наивного искусства. Джонсон написал более 500 заказных портретов и провел персональную выставку в 2001 году.

Майкл родился с синдромом Дауна и унаследованным талантом. В его родословной художники и музыканты. С искусством Майкла познакомила мама-витражистка.

На следующий день после окончания школы, 21-летнему Майклу дали клочок акварельной бумаги и краски, чтобы занять его.

Майкл рисовал весь день, а картина превзошла ожидания. Когда у парня спросили: «Хотел бы он стать художником, тот ответил: «Я уже художник».

Майкл пишет акварельными, акриловыми и масляными красками, рисует яркие цветы, натюрморты, игривых животных с выразительными лицами, его ночные сцены наполнены светом, цветом и энергией.

Любовь Майкла к живописи оценили в художественном сообществе: о нем говорят не как о человеке с инвалидностью, а как о талантливом соучастнике мира искусства. Джонсон написал более 500 заказных портретов и провел персональную выставку в 2001 году.

Джейми Брюэр: актриса и модель

Джейми Брюэр с детства обожала искусство, особенно – театр и кино. В средней школе она начала играть в театральной труппе, изучала театральное искусство в колледже.

В 2011 году друг Джейми рассказал о кастинге для сериала «Американская история ужасов». Она отправила резюме и вскоре получила приглашение на прослушивание, а затем и роль.

Так Брюэр дебютировала в роли Аделаиды в первом сезоне сериала. В 2013 и 2015 годах актриса появилась третьем и четвертом сезонах сериала.

Брюэр также снялась в эпизодах сериалов «Раймонд и Лэйн», «Их перепутали в роддоме».

Карьера Брюэр не ограничивается только экраном. В феврале 2015 года Джейми стала первой женщиной с синдромом Дауна, которая участвовала Нью-йоркской неделе моды.

Мария Нефедова: помощник логопеда, актриса театра, играет на флейте и ударных

Москвичка Мария Нефедова до недавнего времени была единственным официально трудоустроенным человеком с синдромом Дауна в России. Мария помогает другим детям с таким же синдром научиться говорить.

В 1969 году акушер предложил матери новорожденной Марии Нефедовой отказаться от ребенка. Он отвел ее в соседнюю палату и показал ребенка с синдромом Дауна. Женщина позвонила мужу, он ответил: «Если этот ребенок не будет нужен нам, то и государству тоже не будет нужен».

Чтобы научить Марию читать, мама вывешивала огромный плакат с буквами, разговаривала с девочкой и пела.

Когда они ходили играть во двор, родители настаивали, чтобы Мария не играла в их песочнице. Они уходили гулять в лес.

После окончания школы Мария начала искать работу. Два года она работала помощником воспитателя.

Когда один отец сказал, что ему не нравится присутствие человека с синдром Дауна, Мария уволилась.

Нефедова начала ходить в Арт-центр и учиться играть на флейте. Сейчас прибавились ударные инструменты, танцы, репетиции в театре. Она любит ходить в гости и мечтает написать сценарий.

Мария – помощник логопеда в фонде «Даунсайд Ап» и актриса в Театре простодушных.

«В жизни мне очень везет. Я считаю себя счастливым человеком. Счастье заключается в том, что есть люди, которые меня любят и понимают», – уверяет Мария.

Богдан Ковальчук: первый солнечный студент в Украине

В 8 лет Богдан Ковальчук знал наизусть треть «Энеиды» Котляревского и мог назвать столицы всех государств в Африке.

Чтобы запомнить историческую дату, Богдану достаточно было один раз ее увидеть. Он изучает английский язык, владеет компьютером.

Богдан стал первым украинцем с синдром Дауна, поступившем в 2013 году в университет.

«Поступать в вуз – это полностью решение Богдана. Я не была уверена, что он сможет сдать независимое тестирование, но он не просто сдал его, а сдал на очень высокие баллы. И когда он сказал мне, что хочет поступать в институт, я решила поддержать его и не лишать мечты», – рассказывает мама Богдана Евгения.

В 2006 году Кабинет министров принял постановление, разрешающее таким детям обучаться дистанционно. Ковальчук стал студентом-заочником Восточноевропейского национального университета в Луцке.

Диана БУЦКО