131 студент з інвалідністю з усієї України вивчатиме JAVA-програмування

Стартує навчання програмуванню людей з інвалідністю за грантовою програмою від SmartMe University – JavaGR8 ADAPT. Всього до ІТ-компанії SmartMe University надійшло понад 250 анкет із Харківської, Тернопільської, Одеської, Херсонської, Львівської, Полтавської, Миколаївської, Київської, Дніпропетровської та інших областей. З них: 131 особа пройшли тестування, а 72 – вирішили завдання просто блискуче!

«Тестування включало 10 задач на логічне мислення, для якого не потрібно було додаткових навичок або знань з основ програмування. За результатами тестування було вирішено проводити навчання у двох групах: підготовчій та основній. Студенти підготовчої групи зможуть протестуватись повторно і долучитись до більш складного варіанту програми, яка готує спеціалістів до повноцінної роботи розробником та професійної сертифікації Oracle», – розповів автор курсу, кандидат технічних наук, доцент та досвідчений JAVA-тренер Сергій Іщеряков.

За його словами, такий поділ зумовлений різним рівнем підготовки охочих вчитися. Проте всі, хто зголосилися на тестування, будуть зачислені на курс, незалежно від результату тестів. Головна перевага програми – абсолютна дистанційність. Курс JavaGR8 ADAPT включає онлайн-уроки, тестування та вебінари. Студентів, окрім тренера, консультують ментори, які також свого часу вивчились на курсі та отримали роботу у ІТ-компаніях.

«Представники влади на презентації запропонували адаптувати курс для людей із вадами зору та слуху. Ми наразі працюємо у цьому напрямку та шукаємо спонсорів та волонтерів, яким було б цікаво допомогти адаптувати курс», – розповіла про найближчі плани компанії директор SmartMe University Оксана Біла.

Нагадаємо, програму презентували у безбар’єрному просторі Kyiv Smart City Hub. Ініціативу підтримали БФ «АІК», Київрада та Міністерство освіти і науки України.

SmartMe University сьогодні – це:

Розробник та постачальник технологічних рішень для організації ефективного навчання;

Провідна українська навчальна online-платформа;

Лідер ринку у сфері сучасного педагогічного дизайну;

Розробник ефективних online-курсів для школярів, вчителів інформатики, компаній та широкого загалу слухачів;

Сучасна відеостудія для створення курсів та навчальних відео-матеріалів.