3 березня 2017 року в Харкові пройшов тренінг для роботодавців з питань працевлаштування і зайнятості людей з інвалідністю «Сучасні тенденції в сфері працевлаштування та зайнятості осіб з інвалідністю».

Тренінг відбувся в рамках міжнародного проекту «Тренінги, розширення економічних можливостей, допоміжні технології та послуги медичної / фізичної реабілітації», який Національна Асамблея людей з інвалідністю України спільно з Української асоціацією фізичної терапії та UCP Wheels for Humanity (США) за підтримки Агентства міжнародного розвитку Уряду США (USAID).

У тренінгу взяли участь 45 представників підприємств різних форм власності, соціальних підприємств організацій осіб з інвалідністю Харкова, а також представники Харківського міського та обласного фонду зайнятості та Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю в Харківській області.

Цілі заходу – підвищення поінформованості роботодавців щодо різних аспектів працевлаштування та зайнятості людей з інвалідністю, сприяння покращенню ситуації на ринку праці для даної групи громадян, ознайомлення з досвідом підприємств різних форм власності у цій сфері.

Зламати ставлення до людей з інвалідністю, показати, що це такі ж люди як ми з Вами, головна мета тренінгу. Тільки по Харкову і області в рамках проекту «Тренінги, розширення економічних можливостей, допоміжні технології та послуги медичної / фізичної реабілітації» 40 осіб з інвалідністю знайшли роботу, 28 осіб пройшли перенавчання та отримали нову професію і 6 чоловік почали свою справу.