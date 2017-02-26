Звітує проект ТЕАМ

Протягом 2016 року Національна Асамблея людей з інвалідністю України продовжила реалізацію міжнародного проекту «Тренінги, розширення економічних можливостей, допоміжні технології та послуги медичної/фізичної реабілітації». Проект направлений на підтримку зайнятості та працевлаштування внутрішньо переміщеним особам з інвалідністю, які постраждали внаслідок конфлікту на Сході України; надання реабілітаційних послуг особам з порушенням опорно-рухового апарату, зокрема шляхом їх участі у таборах активної реабілітації.

Міжнародний проект «Тренінги, розширення економічних можливостей, допоміжні технології та послуги медичної/фізичної реабілітації» фінансується Агентством США з міжнародного розвитку USAID.

Протягом року до офісів проекту, що створені в містах Київ, Дніпро, Львів, Вінниця, Харків, Краматорськ та Маріуполь, звернулися 655 осіб. З них 444 мають статус ВПО з інвалідністю, 105 осіб є їх родичами (батьки дітей з інвалідністю або дружина/чоловік), 89 учасників АТО, які отримали поранення в зоні АТО та 3 особи, цивільні постраждалі.

Основною причиною їх звернення було сприяння у пошуку роботи. Завдяки роботі кейс-менеджерів, співпраці з центрами зайнятості та активності осіб з інвалідністю 175 осіб були працевлаштовані на підприємствах різних форм власності, в тому числі на підприємствах громадських організацій осіб з інвалідністю. Основні посади, на які працевлаштовані особи з інвалідністю оператор ПК, майстер манікюру, слюсар, бухгалтер, водій, масажист, соціальний робітний, лікар, психолог, програміст, кухар, менеджер з продажу, робітник, двірник, охоронець та інші. Середньомісячна заробітна плата працевлаштованих від 1600 грн (неповна зайнятість) до 7500 грн.

Іншим популярним та затребуваним напрямом діяльності проекту є сприяння підвищенню кваліфікації або перекваліфікації на професійних курсах. Протягом року 153 особи успішно завершили професійне навчання і отримали сертифікати. Основні професії за якими навчалися учасники проекту: перукар, дизайнер одягу, бухгалтер, оператор ПК, водій, масажист, флорист, майстер манікюру, митний брокер та інші.

Відгук учасниці проекту з м. Маріуполь Ковалевської Надії, людини з інвалідністю І гр. по зору (тотальна незряча). «Дуже вдячна цьому проекту, що я мала змогу пройти навчання по виготовленню виробів із бісеру, паперу, стрічок. Вперше за моє життя професійний педагог вчив мене, як треба плести, надав мені інформацію про тонкощі виробництва квітів. Я була самоучка, робила тільки вироби із бісеру. Після курсів я можу також виготовляти вироби із тканини, а із бісеру на більш професійному рівні».

Серед напрямів проекту – надання допомоги у відкритті власної справи. Протягом 2016 року НАІУ провела 10 тренінгів з відкриття власної справи, в яких взяли участь понад 223 особи. Необхідно зазначити, що тренінги завжди викликали велику зацікавленість серед учасників проекту та мали чисельні позитивні відгуки щодо їх змісту та продуктивності. Під час тренінгу використовувались різні методи навчання та розвитку, такі як дискусії, мозковий штурм, кейси, відео-аналіз, командні бізнес ігри тощо. Позитивним стало те, у тренінгах брали участь переможці конкурсі міні-грантів проекту ТЕАМ, які отримали обладнання, відкрили ФОП та розпочали власну справу. Вони ділилися своїми історіями створення бізнесу, звертали увагу на можливі перешкоди, бар’єри, але їх виступи були достатньо оптимістичними та позитивними.

Протягом року реалізації проекту 41 особа стала переможцем конкурсі міні-грантів та отримала обладнання для відкриття власної справи. Особливо хочеться відмітити і це вражає, що за такий короткий термін переможцям вдалося знайти та орендувати приміщення, обладнати робоче місце, організувати рекламні заходи, випустити та налагодити продаж продукції, та головне підвищити свій дохід.

Історії успіху учасників проект ТЕАМ:

Учасник проекту ТЕАМ з Донецької області Віктор: «Радію отриманій можливості займатися улюбленою справою. Це велике задоволення – годувати смачними домашніми пиріжками, булками, варениками та іншою випічкою своїх односельців, і майже щоденно чути від них слова подяки за якісну смачну їжу».

У березні 2016 року в рамках проекту Віктор взяв участь у тренінгу з відкриття власної справи в м. Харків. Віктор, склавши бізнес-план, надіслав його до НАІУ разом із заявкою про участь у конкурсі міні-грантів. За рішенням Грантового комітету, його було визнано одним з переможців конкурсу, і він отримав все те обладнання, яке йому потрібне для виготовлення напівфабрикатів та борошняних виробів, зокрема, холодильник, електро-духову шафу, блендер, варочну поверхню і в подарунок від магазину – побутові ваги.

Придбана сучасна побутова техніка надала можливість родині підвищити продуктивність праці, збільшити кількість продукції, що виготовляється та рівень продажів, і як наслідок, отримати більш вагомий прибуток до сімейного гаманця.

Учасник проекту ТЕАМ з Краматорську Микола: «Ідею для власної справи запозичив у друзів під час бізнес – тренінгу з соціального підприємництва».

Поштовх впевненості до заняття власною справою учасник Міжнародного проекту від Донецької області переселенець з інвалідністю І групи Микола отримав на бізнес-тренінгу з соціального підприємництва, якій відбувся в червні 2016 р. в м. Краматорськ.

Ознайомившись з досвідом учасників тренінгу, які вже працюють у сфері нігтьового сервісу, та отримавши додатковий багаж знань, він незабаром дійшов висновку, що мистецтво нейл-арт – це саме його покликання, і вирішив спробувати свої сили саме в цьому напрямку. Ідею підтримала і наречена Миколи – Рита, майстер-перукар салону краси.

Взагалі Микола – натура артистична. В минулому він був артистом Луганського обласного козачого кінного театру», успішну кар’єру в якому йому довелося перервати через травму після ДТП. І в подальшому, не зважаючи на інвалідність, Микола не втратив своїх творчих здібностей. Він став займатися спортивними танцями на візках, виступати на конкурсах, брати участь у спортивних змаганнях та інших заходах для людей з інвалідністю. Вміє керувати автомобілем, закінчив курси водіїв класу «В» при Донбаському міжрегіональному центрі професійної реабілітації інвалідів. Освоїв комп’ютер, і веде сайт Донецької обласної організації людей з інвалідністю.

Успішні спроби у новій справі надихнули майбутнього підприємця на подальші кроки. Склавши бізнес – план з відкриття кабінету манікюру та педикюру, в січні 2017 року Микола став переможцем конкурсу міні-грантів проекту ТЕАМ. В лютому отримав обладнання. Та відкрив власну справу.

Учасник проекту ТЕАМ зі Львова Олена

Олена за фахом – вчитель музики першої категорії. Має більше 25 років педагогічного стажу, працювала у Луганській музичній школі №2 – викладач фортепіано та вокалу. Після початку воєнних подій у Луганську 2014 році, рятуючись від обстрілу, Олена разом з дітьми переїжджає до Львова. Із засобів масової інформації Олена дізналася, що у Львові стартував проект «ТЕАМ». У рамках проекту відбулася зустріч кейс-менеджерів проекту у Львові, на якій Олена (інв.2 групи) висловила свої побажання відносно працевлаштування за фахом, свої базові проблеми, як переселенців (дороге житло, соціальна незахищеність з боку державних органів, фінансова неспроможність оплачувати курси лікування).

У червні 2016 р. в рамках проекту Олена брала участь у бізнес-тренінгу з соціального підприємництва «Започаткування власної справи. Теоретичні основи та практичні аспекти». Олена була працевлаштована за фахом на постійній основі.

На даний час працює керівником вокального ансамблю Шейне Меделах у Всеукраїнському благодійному фонді Хесед Ар’є, а також на благодійній основі проводить заняття в дитячій недільній школі «Ніцанім ВЄБСР» для наймолодших діток Двічі на тиждень проводить заняття для дітей з малозабезпечених родин.

Олена має бажання в рамках проекту «ТЕАМ-Україна» пройти навчальні курси водія категорії В, що дасть їй більше мобільності в роботі.

4. Учасник проекту Денис з Харкова

Денис (не має нижніх кінцівок) до введення стану АТО проживав у с. Спартак Донецької області. Там він працював інженером з ремонту побутової електроніки в сервісному центрі. Але у листопаді 2014 року вимушений був переїхати до м. Харків, де ані житла, ані постійного міста роботи не мав. Після успішного проходження у березні 2016 року бізнес-тренінгу Денис розробив бізнес-план та подав заявку на отримання міні-гранту у рамках проекту, який успішно виграв. На даний час на отримані кошти та особисті внески відкрив у м. Харкові сервісний центр та майстерню з ремонту смартфонів, телефонів, планшетів, комп’ютерної та побутової техніки.

Учасник проекту Світлана з Харкова, мати дитини з інвалідністю

У проекті ТЕАМ прийняла Світлана – одинока мати з двома дочками, молодша – має інвалідність з дитинства. Після успішного проходження бізнес тренінгу Світлана розробила бізнес-план та подала заявку на отримання міні-гранту у рамках проекту, задля відкриття власної швейної справи. На даний час Світлана розробляє власну бізнес-стратегію та напрацьовує клієнтську базу шляхом дрібного ремонту одягу вдома.

Проект продовжує свою роботу. Запрошуємо всіх зацікавлених осіб до співпраці. Контактний телефон 044-2796182