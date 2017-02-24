Родительское движение как формирование гражданского общества в Украине

В пресс-центре национального информационного агентства «Укринформ» состоялась пресс-конференция, на которой общественности было презентовано национальное движение Всеукраинского форума «Родители за раннее вмешательство в Украине».

Принцип, на котором основана работа системы раннего вмешательства (РВ), предполагает максимальное приближение условий семьи, воспитывающей ребенка с особыми потребностями, к образу жизни большинства обычных: дети живут со своими родными, посещают детский сад и школу, постепенно становятся более независимыми, но при этом получают необходимую специальную помощь и реабилитацию. А родители тем временем могут полноценно работать, отдыхать, не страшась мысли о будущем своего ребенка.

Программы РВ для детей первых лет жизни впервые были разработаны в США еще несколько десятилетий назад и давно активно применяется как за океаном, так и в странах Западной Европы. Их цель – как можно раньше выявить проблемы в развитии ребенка и оказать соответствующую помощь не только ему, но и его семье.

В нашей стране услуга раннего вмешательства хотя и появилась еще в конце 90-х в нескольких крупных городах, но пока не получила системного характера на территории всего государства. И лишь в декабре прошлого года Президент Украины подписал соответствующий Указ, а Кабинет министров принял распоряжение, которые фактически дали официальный старт развития РВ в нашей стране.

До внедрения этой модели, детьми раннего возраста с различными особенностями развития занимались лишь медицинские учреждения. Услуга же раннего вмешательства – это комплексная психологическая, социальная, медицинская и образовательная помощь.

Наиболее мотивированные лица в создании системы раннего вмешательства (РВ) являются родители особенных детей. Поэтому папы и мамы со всей Украины решили объединить свои усилия в лоббировании перед государством системы РВ в нашей стране.

Однако, по словам координатора программы «Родители за раннее вмешательство в Украине» Алены Скрипко (мама двух детей, один из которых глухой мальчик с аутизмом), участники движения вовсе не находятся в оппозиции к власти, а наоборот являются сторонниками ее действий, ее помощниками и компетентными советникам, так как крайне заинтересованы в становлении РВ в стране. И в рамках этого проекта родители, специалисты и представители власти работают как одна команда.

«Мы подписали и направили письма поддержки решению руководства страны о развитии в Украине услуги раннего вмешательство, – заявила Алена Скрипко. – Мы хотели показать, что являемся не воинственно настроенные родителями. Мы заявляли, что есть такое движение и если нужно, то готовы помочь».

Кроме таких немаловажных аспектов, как гуманистические в РВ, есть и весьма прагматические. По данным исследования ЮНИСЕФ, на каждый затраченный доллар в раннее вмешательство экономический эффект будет составлять 17 долларов. Инвестиции в раннее вмешательство во много раз меньше, чем затраты на содержание детей в детских домах и интернатах. Значительно снижается риск развития тяжелых патологий у детей, а в масштабах общества – сокращает количество людей с инвалидностью. Поэтому государство должно быть крайне заинтересовано и с финансовой точки зрения.

«Я «за» внедрение системы раннего вмешательства в Украине, так как на личном опыте знаю, что именно оказания своевременной помощи ребенку и всей его семье позволяют избежать сложностей в развитии в будущем, – заявила координатор программы «Родители за раннее вмешательство в Украине» Алена Скрипко. – Это значит, что чем раньше оказывается помощь, тем лучше жизненные шансы ребенка и большая вероятность того, что у него никогда не появится штамп «ребенок с инвалидностью» ни в жизни, ни в удостоверении».

Деятельность Всеукраинского форума «Родители за раннее вмешательство» направлена в поддержку национальных усилий Украины относительно расширения возможностей для услуг раннего вмешательства. На данный момент к движению присоединились уже более трех сотен активистов и около 40 общественных организаций из 10 регионов Украины.

«Мы собрались здесь, чтобы обсудить европейский и украинский опыт оказания помощи семьям с детьми с инвалидностью и особенностями развития с раннего возраста таких детей, – отметил на пресс-конференции менеджер сектора социального обеспечения и здравоохранения Представительства ЕС в Украине Сергей Полюк. – И то, что организовываются такие родительские объединения, показывает, что идет инициатива «снизу». Европейский союз понимает важность этого вопроса и не только с позиции социомедицинских услуг, но и с точки зрения защиты прав ребенка, человека и гражданина. Кроме этого ЕС, подписав соглашение об ассоциации с Украиной, взял на себя и обязательство по продвижению и развитию гражданского общества в стране. Поэтому мы поддерживаем инициативы граждан и показываем, как они могут сотрудничать с властью, как на центральном уровне, так и на уровень громад.

В условиях реформ в Украине, децентрализации, передачи власти и полномочий на места возрастает и роль гражданского общества, которое постепенно учиться сосуществовать, сотрудничать и даже контролировать работы местных администраций. Тем более это важно, когда речь идет о таких вопросах как раннее вмешательство, своевременное начало реабилитационных мероприятий, индивидуальная направленность помощи, содействие социализации людей с инвалидностью, их участие в жизни общества».

В свою очередь британский менеджер программы «Родители за раннее вмешательство в Украине» Арморер Вейсон акцентировала внимание на том, что вопрос предоставления услуг раннего вмешательства для детей с особенностями развития является «чрезвычайно важным моментом для Украины».

«Поддержка наиболее уязвимых детей в начале их жизни является не только ключом к успешной дальнейшей судьбе этих детей, но и характерной чертой современного цивилизованного мира», – отметила она.

«Я «за» внедрение системы раннего вмешательства в Украине, так как я точно знаю, что это работает и приносит позитивный результат не только ребенку, но и всей семье. – уверена координатор направления пддержки родительской адвокации Программы «Родители за раннее вмешательство в Украине», и мама особенного ребенка Виктория Пирогова. – Моя семья в свое время получала услугу раннего вмешательства, и сейчас я часть «родительского клуба» при БФ «Институт раннего вмешательства» (г. Харьков). А теперь хочу помочь другим родителям. Семья – это главный ресурс наших детей. Наилучший способ помочь ребенку раннего возраст заключается в том, чтобы поддержать его родителей и такого ребенка. Как в Харькове, так и во всем мире, команды раннего вмешательства прекрасно понимают, с какими трудностями сталкиваются родители. Они отдают должное семьям и относятся к ним с уважением, работая совместно в атмосфере понимания и партнерства».

«ЮНИСЕФ осознает важность развития услуг по поддержки родителей, которые воспитывают детей с инвалидностью, – говорит специалист по вопросам детства Представительства Детского фонда ООН в Украине (ЮНИСЕФ) Назгул Чолпонбаева, – Мы все понимаем, что наилучшая среда для развития ребенка и раскрытие его потенциала – это семья. И никакое интернатное учреждение, детский дом или дом ребенка никогда не заменят любовь и заботу пап и мам. Поэтому мы развиваем услуги по поддержке семьи, повышению потенциала родителей для того чтобы они могли предоставлять правильный, качественный уход и заботу, необходимые для развития детей с особенными потребностями. С этой целью ЮНИСЕФ на данный момент реализует проект «Усиление социальной сплоченности и интеграции внутренне перемещенных лиц в Восточной Украины». А одним из его компонентов является «услуга по раннему вмешательству». Его цель лежит в расширении возможностей РВ и поддержке национальных усилий Украины в отношении расширения масштабов и систематизации данных услуг по всей стране. Проект будет документировать наилучший опыт, полученный в пилотных регионах с последующей оценкой этой деятельности и отображении успешных практик в разработке национальной стратегии Украины по раннему вмешательству. ЮНИСЕФ намерен и дальше поддерживать расширение РВ через обучение и наставничество по программе раннего вмешательства в существующих учреждениях, которые имеют потенциальные возможности для создание такой услуги. Также будет создано несколько новых координационных центров РВ на базе существующих организаций. Кроме этого запланировано создание нескольких мобильных групп, что даст возможность приблизить услуги до клиентов, в том числе и в сельской местности. Помимо этого работа будет направлена на мобилизацию родителей, включая важный компонент связи («общение ради развития»), с целью влияния на общественное принятие детей с ограниченными возможностями, или с задержкой развития и продвижения знаний про ценность и важность услуг РВ.

Также хочу заявить, что с марта мы начнем проведение всеукраинской информационной кампании о системе раннего вмешательства. Она будет направлена на то, чтобы украинцы стали более информированными по данной проблеме, получили представление о том, что такое раннее вмешательство, что именно необходимо детям с особыми потребностями и каким образом эти потребности необходимо удовлетворять».

Справка:

Всеукраинский форум «Родители за раннее вмешательство в Украине» – это платформа, созданная для активных родителей детей с нарушениями развития и негосударственных организаций, созданных ими, как основа для их участия в процессе формирования государственной политики раннего вмешательства в Украине. Функционирование Форума обеспечивается Программой «Родители за раннее вмешательство в Украине», направленной в поддержку негосударственных организаций, которыми руководят родители детей с инвалидностью, а также активных родителей детей с нарушением развития.

Программа внедряется в 10 пилотных регионов Украины: Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Закарпатской, Запорожской, Киевской, Луганской, Львовской, Одесской и Харьковской областях.

Программа «Родители за раннее вмешательство в Украине» осуществляет свою деятельность в рамках финансируемого Европейским Союзом проекта «Увеличение способностей общественных организаций, управляемых родителями, поддерживать обеспечение реформ, направленных на права и потребности детей с инвалидностью раннего возраста в Украине», а также финансируемого правительством Германии при поддержке ЮНИСЕФ проекта «Поддержка родителей детей с инвалидностью для их эффективного партнерства в разработке раннего вмешательства в Восточной Украине».

Соб.кор.