Діти – гармонія в різноманітті!

В оргкомітеті Інтегрованого конкурсу художнього малюнку для дітей та юнацтва «Планета Толерантності» пролунали дзвоники, які підтвердили, що 14 річна Владислава, 11 річна Христина з Одеси та 14 річна Настя з Волині отримали свої Дипломи учасників конкурсу та приємні подарунки. Настя стала 115 дитиною, яка незважаючи на великі відстані, отримала свої нагороди та привітання.

Інтегрований Конкурс художнього малюнку для дітей та юнацтва «Планета Толерантності» проходить у рамках проекту «Сприяння розвитку інклюзивних освітніх програм для незахищених категорій дітей та молоді в ситуації ризику» підтримується Агентством ООН у справах біженців, реалізується ЛОМГО «АМІ-Схід». Партнер конкурсу – Національна Асамблея людей з інвалідністю України та Управління молоді та спорту Луганської обласної державної адміністрації.

Майже три місяці відбуваються чарівні події, до яких долучилися громадські організації дітей та молоді, батьків, школи, окремі родини. Оголошення конкурсу, майстер-класи, демонстрація дитячих робіт на Інтернет та печатних сторінках; обговорення тематик робіт, їх «дитяча віртуозність», що несе дорослу мудрість та справжню дитячу щирість.

Конкурсні роботи демонструвалися під час проведення тренінгових програм для школярів «Гармонія в різноманітті»; стали основою для методичного видання для самих маленьких, завдяки чому тема толерантності розкривається в доступній та близькій дитячому сприйняттю формі. Близько 250 дітей вже скористалися можливістю дізнатися про основи Толерантного відношення до ближнього. Також, у рамках проекту було видано декілька примірників презентаційної книги малюнків «Планета толерантності. Гармонія в різноманітті».

Враховуючи, що учасниками конкурсу стали діти з багатьох областей України нагородження відбувалося в декілька етапів – Київ, Київська область, Полтава, Полтавська область; Черкаська, Закарпатська, Сумська, Житомирська, Волинська, Хмельницька, Одеська області; та за допомогою управління молоді та спорту ЛОДА – Луганська, Донецька, Дніпропетровська області та Запоріжжя.

Цілі та завдання конкурсу – формування принципів толерантності, чуйного відношення до ровесників, з проблемами здоров’я, до тих, хто знаходиться в складніших життєвих обставинах; підтримка та психологічна допомога дітям та юнацтву, різних категорій, в тому числі ВПО, сприяння в їх соціокультурної адаптації та в інтеграції в суспільстві; формування толерантного ставлення до ближнього.

До Оргкомітету конкурсу надійшло 128 робіт, які вразили організаторів своїм світовідчуттям, тонким розумінням поставлених завдань. Любов, добро, взаємодопомога, повага до оточуючих, право навчатися разом, турбота про тварин, про планету Земля, прохання про Мир – це головні теми дитячих робіт.

Діти не тільки малювали, але й писали листи, в яких розповідали про те, як вони відчувають толерантність в особистому житті. Чи то подружка має обмеження і діти прагнуть залучити її в свої ігри, чи то старенький дідусь йшов по вулиці і йому діти допомагали разом з батьками, чи то бездомне кошеня було відігріто в родині – все це є проявами толерантності.

Діти пишуть та малюють Мир.

Практично в кожному листі лунає це слово, як прохання. Декілька робіт особливо яскраво передають дитячу біль. Ось закреслені на малюку танки – здається, начебто дитячий олівець намагається заховати за ці уявні грати зброю, яка ранить дитячі спогади.

Діти, які постраждали в результаті трагічних подій на Сході України – це більша частина учасників конкурсу. Організатори сприяли тому щоб цей процес відбувався в колі друзів, щоб в творчому процесі з’являлися спільні думки, дії, розуміння, спілкування та дружба.

Діти – це і є втілення ГАРМОНІЇ В РІЗНОМАНІТТІ.

Вони всі дуже різні – діти, які захоплюються читанням, малюванням, спортом чи комп’ютерними іграми, дуже жваві, і навпаки, дуже спокійні – вони всі надзвичайно гармонічні, хоча і дуже різні. Наші учасники представляють різні соціальні групи – діти з проблемами здоров’я зі статусом ВПО, діти групи ризику, багатодітні, діти-сироти, їх друзі.

На початку конкурсу завданням було залучення до участі 50 дітей, а в результаті ми отримали 128 учасників.

Нагородження відбувалося в Новорічні та Різдвяні свята, воно стало особливо яскравим, майже казковим. Громадські організації з м. Полтава (ГО «Самодопомога «Полтава»), м. Умань (ГО «Дорога Добра»), з м. Сєвєродонецьк (ГО «Ти не один»), з Сумської області (ГО КООІК «ВЕЛЕС», м. Конотоп та ГО «Інваспорт», м. Шостка) також долучилися до реалізації конкурсу, перейняли естафету та разом з нагородами привели до дітей Святого Миколу, Діда Мороза та Снігуроньку.

«Для моєї дитини це перша нагорода – справжній Диплом! Це важливо для сина, важливо для всієї родини. Дитина скористалася можливістю, не зважаючи на свій вік, на те, що нас майже ніхто не знає, розповісти про своє ставлення до оточуючих, сказати про те, що бажає Миру, розповісти про свої мрії», – каже Тетяна з Черкаської області.

«Ми багато втратили, і дуже сумуємо за мирним часом, за домівкою та рідними. Виявилося, що з часом ми пристосовуємося, але родинні зв’язки, дружні, надзвичайно міцні, і проявляються ще сильніше. Моя дитина вже не мала, їй 15 років, і вона важко все переживає. До цього конкурсу вона ніколи не брала участі в подібних програмах, не хотіла, не цікавилася. Вона більше спортсменка та математик. А тут! Справжнє диво! Вона намалювала планету в дитячих руках, «НІ – війні»… Здається нічого нового, але коли це малює твоя дитина, то все набуває іншого сенсу. Вся наша родина спостерігала за перебігом конкурсу, і отримання Диплому та подарунків нас вразило та розчулило – ми не чекали! Диво, що донька понесла Диплом до школи, а ми вважали, що вона зовсім не сентиментальна дівчинка», – ділиться враженнями Сергій з Одеської області.

Щиро дякуємо всім дітям, батькам, громадським організаціям; школам-партнерам – СШ № 11, СШ № 85, СШ № 67 з м. Києв; СШ № 2, з м. Вишневе, Київської області; бібліотекам ЦБС Голосіївського району;

Висловлюємо щиру подяку за можливість реалізації даного проекту Агентству ООН у справах біженців в Україні.

Дякуємо партнерам конкурсу Національній Асамблеї людей з інвалідністю України та управлінню молоді та спорту Луганської обласної державної адміністрації.

Керівник проекту,

«Сприяння розвитку інклюзивних освітніх програм

для незахищених категорій дітей та молоді в ситуації ризику»

Тетяна БАРАНЦОВА