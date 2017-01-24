Главная задача – вмешаться в проблему раньше, чем она помешает счастью ребенка!

В Харькове состоялась стратегическая встреча родительского движения в поддержку внедрения системы раннего вмешательства в Украине, которая состоялась благодаря проекту «Увеличение способностей общественных организаций, управляемых родителями, поддерживать обеспечение реформ, направленных на права и нужды детей с инвалидностью раннего возраста в Украине», финансируемого Европейским Союзом и проекту «Поддержка родителей детей с инвалидностью для их эффективного партнерства в разработке раннего вмешательства в Восточной Украине», который поддерживается ЮНИСЕФ и финансирует правительством Германии.

Эти проекты внедряются в рамках совместной Программы «Родители за Раннее Вмешательство в Украине» международной общественной организация HealthProm (Лондон), Всеукраинским общественным объединением «Национальной Ассамблеей людей с инвалидностью Украины» и Благотворительным фондом «Институт раннего вмешательства» (Харьков).

На мероприятии в Харькове собрались родители особенных детей и представители общественных организаций из 10 регионов Украины. В ходе встречи единогласно было принято решение о создании Всеукраинского форума «Родители за раннее вмешательство в Украине».

Если на Западе уже давно действует отлаженная система «Раннего вмешательства», то в Украине это относительно новое понятие, которую еще нужно будет выстраивать в нашей стране. И тут крайне важен голос пап и мам, как людей наиболее заинтересованных в оказании содействия своим детям. Именно родители могут стать главными лоббистами такой системы. Но для этого необходимо объединиться и действовать сообща.

Согласно определению Европейской Ассоциации Раннего Вмешательства (Eurlyaid): «Ранее вмешательство (РВ) представляет собой мероприятия, ориентированные на развитие ребенка раннего возраста, а также на сопровождение родителей этого ребенка, которые осуществляются непосредственно и незамедлительно после определения состояния и уровня развития ребенка. Раннее вмешательство направлено как на ребенка, так и на родителей, семью и его социальное окружение».

«Почему родители должны объединяться? Потому, что это важно для ваших же детей, – уверена представитель Европейской Ассоциации по Вмешательству в Раннем Детстве Eurlyaid Ноор ван Лоен (Нидерланды). – И я не знаю ни одного родителя, который не любил бы своего ребенка, но им нужны профессиональные знания и опыт. И я, очень надеюсь, что Форум поможет родителям структурироваться и скоординироваться с профессионалами».

«Дело в том, что раннее вмешательство – это хороший старт для ребенка и его семьи, а также основа будущего!» – Утверждает Арморер Вейсон (Великобритания), проектный менеджер HealthProm, которая разрабатывала вышеназванный Проект, поддержанный ЕС.

Участники заседания отмечали, что необходимо объединить усилия для подготовки и внедрения законодательной базы по раннему вмешательству. А так же, благодаря широкой информационной компании, сделать так, чтобы общество было осведомлено о раннем вмешательстве.

«Наша совместная задача – вмешаться в проблему раньше, чем она помешает счастью ребенка!» – утверждает Президент Благотворительного фонда «Институт раннего вмешательства Анна Кукуруза.

Участники обсуждали весьма широкий спектр вопросов о сути раннего вмешательства, так как эту систему часто путают с системой раннего развития. И тут нужно понять над чем работает эта услуга. А для этого важна любая тонкость, начиная от того как кушает ребенок, как одевается, как выполняет бытовые и рутинные занятия и заканчивая – должна ли быть эта услуга заботой лишь родителей или сможет быть основой услуги, которая должна предоставляться государством

«Весьма символично, что именно в тот день, когда здесь в Харькове начало работу наше заседание, Кабинетом Министров Украины был одобрен План мероприятий по пилотированию раннего вмешательства, которого мы добивались последние полтора года. – считает Анна Кукуруза. – Это означает, что теперь есть определенные обязательства местных (Одесская, Харьковская, Львовская и Закарпатская области) и центральных властей по созданию системной услуги Раннего вмешательства в нашей стране…»

«Мне пришлось пройти трудный путь, чтобы самой понять главный тезис: «Дети рождены свободными, чтобы прожить свою жизнь, – рассказывает – координатор направления Поддержка родительской адвокации Виктория Пирогова. – И теперь настал момент, когда я могу и должна поделиться своим опытом в рамках программы «Родители за ранее вмешательство». Семья – это главный ресурс наших детей. Лучший способ помочь ребенку раннего возраста заключается в том, чтобы помогать его родителям поддерживать такого ребенка. Во всем мире, команды раннего вмешательства отдают должное родителям и относятся к ним с уважением. Они понимают, с какими трудностями сталкиваются родители, и работают вместе с ними в атмосфере партнерства».

«Я сама смогла принять своего сына не сразу, – призналась Нина Арсентьева мама четырех детей, один из которых ребенок с синдромом Дауна, – Но когда я переступила порог центра раннего вмешательства, то поняла – мы не одни. Тогда я испытала такую радость, какую испытывает утопающий увидевший спасательный корабль… И теперь я говорю, что благодарю Бога за своего сына. А другим родителям особенных детей хочу пожелать принять их не только умом, но и сердцем!»

«Я «за» внедрение системы раннего вмешательства в Украине, так как на личном опыте знаю, что именно оказания своевременной помощи ребенку и всей его семье позволяют избежать сложностей в его развитии в будущем, – утверждает мама двух детей, один из которых неслышащий мальчик с аутизмом, координатор программы «Родители за раннее вмешательство в Украине» Елена Скрипко, – Это означает, что чем раньше оказывается помощь, тем лучше его жизненные шансы и большая вероятность того, что у него никогда не появится клеймо «ребенок с инвалидностью», ни в жизни, ни в удостоверении».

Ключевым моментом проекта ЕС «Увеличение способностей общественных организаций, управляемых родителями, поддерживать обеспечение реформ, направленных на права и нужды детей с инвалидностью раннего возраста в Украине» и проекта ЮНИСЕФ «Поддержка родителей детей с инвалидностью для их эффективного партнерства в разработке раннего вмешательства в Восточной Украине» является умение налаживать контакты и совместно решать проблему сообща с местными органами власти.