У київському метро відкрили виставку світлин українських паралімпійців

Сьогодні в київському метрополітені відбулась безпрецедентна подія: на платформі метро “Олімпійська” відкрито фотовиставку світлин українських паралімпійців, які тріумфально виступили на Паралімпіаді в Ріо, а також фото з Лондону-2012. «Чемпіон у кожному» – виставка, яку задумали ще під час проводів національної паралімпійської збірної команди України на XV літні Паралімпійські ігри, задум довго виношувався організаторами та партнерами, і сьогодні він став реальністю. На фото – миттєвості в Ріо спортсменів-паралімпійців, які потужно представили нашу країну у світі, виборовши третє місце на Паралімпіаді-2016, миттєвості Лондону-2012, де українці посіли четверту сходинку. Авторські права на фото має прес-служба Національного паралімпійського комітету України, авторами неймовірних світлин є Євгеній Дорошенко та Павло Кубанов (Ріо-2016), а також Валентин Кармінський (Лондон-2012).

У відкритті виставки взяли участь:

Уповноважений Президента з прав людей з інвалідністю, президент Національного паралімпійського комітету України Валерій Сушкевич;

Заступник Міністра молоді та спорту України – керівник апарату Микола Даневич;

Начальник КП «Київський метрополітен» Віктор Брагінський;

Керівник благодійної організації «Біг заради життя» Наталія Мартіашвілі;

Керівник Центру волонтерів People`s Project Максим Рябоконь;

Дмитро Соловей – срібний призер Паралімпіади в Ріо (дзюдо);

Ілля Яременко – бронзовий призер Паралімпіади в Ріо (плавання).

Подія, яка мала би носити характер досить офіційний, стала напрочуд доброю та теплою і почалась зі …світлин. Кореспонденти запитали президента Національного паралімпійського комітету України, чи подобається він собі на світлині… Розмова полилась, і тоді згадались наші перші дні у Ріо, церемонія підняття прапора, відкриття Паралімпіади, наші перемоги, наші розчарування, наші сподівання та справжній фурор національної паралімпійської збірної команди України в Ріо. Але перед усіма цими спогадами, що накотились на усіх нас – вболівальників, паралімпійців, передували бар’єрний спуск у метро, який не кожному під силу подолати, спуск по ескалатору, до якого не всі, у тому числі служби метрополітену, були готові.

Про це у своєму вітальному слові наголосив Валерій Сушкевич, зазначивши, що багатьом людям з інвалідністю, на жаль, без сторонньої допомоги, Київський метрополітен, а саме його старі станції, – не доступний. Але ж людині з інвалідністю – чи то з порушеннями зору, чи з ураженням опорно-рухового апарату, хотілось би себе почувати повносправною людиною, самостійно пересуватись у метро та іншому громадському транспорті.

Вже стало традицією, що перемоги спортсменів з інвалідністю екстраполюються на реалізацію інших важливих для громадян України з інвалідністю речей. У першу чергу, вони – поштовх для побудови безбар’єрного простору, подолання усіх перешкод, які суспільство вибудовало, у тому числі – архітектурних. Наразі ці Ігри, за словами Сушкевича, не стали виключенням, адже щойно мер Києва Віталій Кличко запросив його, аби проінспектувати громадський транспорт на рахунок доступності і для можливої його участі в тендері.

Зі словами подяки Валерій Сушкевич звернувся до усіх, хто прийшов на відкриття цієї чудової події – виставки з неймовірним змістом – “Чемпіон у кожному” – і всім причетним до її створення, і в той же час, просив мас-медіа звертати увагу на паралімпійців та спортсменів з інвалідністю під час їхніх інших перемог на чемпіонатах Європи, світу та інших міжнародних турнірах.

Наприкінці урочистості відбулась автограф-сесія з призерами Паралімпіади, де кожен бажаючий міг отримати автограф від Дмитра Солов’я та Іллі Яременка. Автографи наших спортсменів отримали і ми, горді з того, що маємо нагоду бути причетними до неймовірного тріумфу сили духа наших паралімпійців.

Виставка триватиме до 10 грудня! Поспішіть відвідати кожну із її частин, адже через місяць експозиція світлин зміниться!

Прес-служба Національного комітету спорту інвалідів України

Фото – Олег Богачук