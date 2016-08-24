Сьогодні в київському метрополітені відбулась безпрецедентна подія: на платформі метро “Олімпійська” відкрито фотовиставку світлин українських паралімпійців, які тріумфально виступили на Паралімпіаді в Ріо, а також фото з Лондону-2012. «Чемпіон у кожному» – виставка, яку задумали ще під час проводів національної паралімпійської збірної команди України на XV літні Паралімпійські ігри, задум довго виношувався організаторами та партнерами,…

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