Сплав по Дністру

Сплав по Дністру

На території Національного природного парку «Дністровський каньйон» з 19 по 23 липня 2016 року відбувся навчальний семінар по темі «Організація рекреаційно–реабілітаційних програм для осіб з інвалідністю в природних умовах». Захід вже в котрий раз організували ВГО «Національна Асамблея осіб з інвалідністю України» (НАІУ) та ГО «Товариство «Зелений Хрест».

У Дніпрі оперний театр став ближчим до людей з інвалідністю

У Дніпрі оперний театр став ближчим до людей з інвалідністю

На Дніпропетровщині полегшують життя людей з інвалідністю. Сьогодні вони мають безперешкодний доступ до академічного театру опери та балету у Дніпрі. У закладі культури коштом обласного бюджету змонтували пандус, спеціальний підйомник та облаштували туалетні кімнати.

Нам потрібна ефективна система підготовки спортсменів високого класу – Глава держави

Нам потрібна ефективна система підготовки спортсменів високого класу – Глава держави

Президент Петро Порошенко наголошує на необхідності розвитку спорту в Україні та підтримки спортсменів задля досягнення ними високих результатів.

Опановуємо секрети бізнесу та підприємництва

Опановуємо секрети бізнесу та підприємництва

У м. Вінниця Національною Асамблеєю осіб з інвалідністю України (НАІУ) проведено триденний навчальний бізнес-тренінг «Започаткування власної справи: теоретичні основи та практичні аспекти» в рамках реалізації в Україні Міжнародного проекту TEAM «Тренінги, розширення економічних можливостей, допоміжні технології та послуги медичної/фізичної реабілітації». Виконавці проекту: UCP Wheels for Humanity (США), НАІУ та Українська асоціація фізичних терапевтів. За фінансової…

Лариса Шкурка

Усе, що варто знати про перереєстрацію статуту громадських організацій

Лариса Шкурка, керуючий партнер Аудиторсько-консалтингової групи «Компас» – на що громадським організаціям варто звернути увагу щодо своєї статутної діяльності, відповідно до змін.

РівноДоступність. Жити гідно всупереч долі – фотовиставка про життєві перемоги людей з інвалідністю

РівноДоступність. Жити гідно всупереч долі – фотовиставка про життєві перемоги людей з інвалідністю

Жити гідно всупереч долі. Під таким неформальним гаслом відкрилась шведсько-українська фотовиставка «РівноДоступність. Жити гідно всупереч долі». Її організаторами виступили: Посольство Швеції в Україні, Шведський Інститут, ВГО «Національна Асамблея інвалідів України», Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна».

Валерій Сушкевич розповів про секрет тріумфу України на Паралімпіаді в Ріо

Валерій Сушкевич розповів про секрет тріумфу України на Паралімпіаді в Ріо

«Ми щоразу доводимо: те, що держава витрачає на нас, приноситиме результат», – заявив президент Національного паралімпійського комітету Валерій Сушкевич.

Про організаційно-методичні засади забезпечення навчально-виховного процесу для учнів з особливими освітніми потребами загальноосвітніх навчальних закладів у 2016/2017 навчальному році

Про організаційно-методичні засади забезпечення навчально-виховного процесу для учнів з особливими освітніми потребами загальноосвітніх навчальних закладів у 2016/2017 навчальному році

До Департаментів (управління) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій, Інститути післядипломної педагогічної освіти, загальноосвітніх навчальних закладів Міністерство освіти і науки України направило лист щодо організаційно-методичних засад забезпечення навчально-виховного процесу для учнів з особливими освітніми потребами загальноосвітніх навчальних закладів у 2016/2017 навчальному році.

Почуйте нас, об’єднайте свої зусилля, щоб стомовані хворі відчули себе захищеними для подальшого життя

Почуйте нас, об’єднайте свої зусилля, щоб стомовані хворі відчули себе захищеними для подальшого життя

У Києві Національна Асамблея інвалідів України спільно з ГО «Спілка інвалідів стомованих хворих «Астом-Ілко» провели конференцію «Інтеграція стомованих хворих у суспільство. Проблемні питання та шляхи їх вирішення», головна мета якої підвищення рівня кваліфікації в громадській роботі, планування їх діяльності, сприяння ефективній співпраці з органами державної влади, розвитку співробітництва.